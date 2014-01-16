تقرير لـ«الشيوخ» الأمريكي: كان يمكن تفادي الهجوم على قنصليتنا في بنغازي

قال تقرير للحزبين في لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء، إنه كان يمكن تفادي الهجوم على القنصلية الأمريكية ببنغازي في سبتمبر 2012، متهما وزارة الخارجية بعد رفع الإجراءات الأمنية، رغم التحذيرات السابقة.

وذكر التقرير أنه كان يمكن تفادي الهجوم في ليبيا، مشيرًا إلى «الثغرات الأمنية في البعثة الأمريكية».

وقال السيناتور الجمهوري، ساكسبي تشامبليس، نائب رئيس لجنة المخابرات المسؤول عن التقرير: «رغم تدهور الوضع الأمني في بنغازي وتحذيرات عدة، لم يتم القيام بما يكفي من أجل تفادي الهجوم وضمان أمن الذين يخدمون هناك»، وأضاف التقرير أن الرد العسكري على الهجوم كان «بطيئا».

وقع الهجوم على القنصلية في 11 سبتمبر 2012، تزامنًا مع ذكرى هجمات سبتمبر 2001، وقتل فيها السفير الأمريكي في ليبيا، كريس ستيفينز و3 مسؤولين آخرين.