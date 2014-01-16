«إخوان ليبيا» تدعو إلى إيجاد حكومة «أزمة بديلة»

قال المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، بشير الكبتي، إن الحل في إنهاء مشكلة التوتر الأمني في مدينة سبها وباقي المدن الليبية، هو إيجاد حكومة أزمة بديلة، تحل محل الحكومة الحالية، تركز على بناء الأجهزة الأمنية.

وأضاف «الكبتي»، في تصريحات صحفية، الأربعاء، أنهم «طالبوا بإقالة الحكومة منذ 6 أشهر، بسبب تقاعسها في معالجة الموقف، مشيرًا إلى أنها يجب أن تتدخل لحل المشكلة أو تترك المجال لغيرها ممن يستطيع معالجة الموقف بطريقة صحيحة».

و دعا «الكبتي» الأحزاب إلى الضغط السياسي على الحكومة، لإنهاء مشكلة إغلاق الموانئ النفطية، وتأثيرها السيئ على الاقتصاد الليبي، واصفًا إغلاق الموانئ بـ«الجرم الذي يرتكب في حق الشعب الليبي» لمساسه بقوت المواطن.

وأشار المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا إلى أن الجماعة تتحرك وتحاول من خلال مؤسسات المجتمع المدني، ليكون هناك ضغط شعبي رافض لإغلاق الموانئ وتقصير الحكومة.

وأدانت الجماعة، في بيان لها، الثلاثاء، اشتباكات سبها، ومقتل وكيل وزارة الصناعة بسرت، وتواصل إغلاق الموانئ النفطية.

كانت مواجهات مسلحة اندلعت، الثلاثاء، بين قوات الجيش الليبي ومسلحين من قبائل التبو بمدينة سبها، أسفرت عن مقتل27 وإصابة 72.