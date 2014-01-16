«أبل» تدفع 32.5 مليون دولار تعويضًا لآباء عن مشتريات لأبنائهم

قال مسؤولون أمريكيون وشركة «أبل» الأمريكية، الأربعاء، إن الشركة ستدفع لآباء 32.5 مليون دولار على الأقل تعويضا لهم عن مشتريات لأبنائهم دون موافقة الآباء في متاجر «أبل».

ويحسم هذا المبلغ دعوى قضائية رفعتها اللجنة التجارية الاتحادية ضد «أبل»، التي تنتج أجهزة «آي فون» و«آي باد».

وذكرت اللجنة أن «أبل» انتهكت القانون الاتحادي بعدم إخطار الآباء عندما سمحت للأبناء بشراء بعض التطبيقات عبر خدمة لا تتطلب موافقة الآباء.

وتتيح هذه الخدمة للأبناء شراء تطبيقات يتراوح سعرها ما بين 99 سنتًا إلى 99 دولارًا عبر التحميل الإلكتروني، وقالت اللجنة، في بيان لها، إن «إحدى العميلات ذكرت أن ابنتها أنفقت 2600 دولار في شراء تطبيقات من (أبل)».

وأثنت رئيسة اللجنة، إيديث راميريز، على هذه التسوية القضائية ووصفتها بأنها «انتصار للعملاء المتضررين من فواتير أبل غير العادلة».

يذكر أنه في 2013 وحده، أنفق عملاء «أبل» أكثر من 10 مليارات دولار في متاجر «أبل».