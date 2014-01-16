«أوباما» يعلن 16 يناير «يوم للحرية الدينية»

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، 16 يناير يوم «الحرية الدينية»، مؤكدا أن التعددية الدينية التي تتمتع بها الولايات المتحدة هي مصدر ثراء النسيج الثقافي الأمريكي وتذكر بأن ما يربط الأمريكيين كشعب واحد ليست العقيدة الدينية أو اللون أو الأصول.

وأضاف «أوباما»، في بيان صدر عن البيت الأبيض، أن «ما يميز الأمريكيين هو تمسكهم بمبادئ مشتركة من بينها الحرية والمساواة والعدالة»، مؤكدا أن حكومته «ستظل على مدى السنوات القادمة ملتزمة بتدعيم الحرية الدينية كأحد الحقوق العالمية وكمصدر أساسي لتحقيق مستقبل يتميز بالاستقرار والرخاء والسلام».

وتابع: «أدعو جميع الأمريكيين إلى الاحتفاء بهذا اليوم بإقامة الفعاليات والنشاطات التي نتعلم منها الأسس الاساسية لحرية دولتنا، وتظهر لنا كيف نستطيع حمايتها لمصلحة الأجيال المستقبلية، هنا وحول العالم».