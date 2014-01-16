بان كى مون: نصف السكان فى سوريا يحتاجون إلى مساعدات عاجلة

قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون، إن مؤتمر المانحين المنعقد فى الكويت بشأن الأزمة الإنسانية فى سوريا حصل على تعهدات بجمع مبلغ 4. 2 مليارات دولار فى نهاية أمس الأربعاء، علما بأن المنظمة الدولية تطالب بمبلغ 5ر6 مليار دولار للتعامل مع الأزمة المتفاقمة.

ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الليلة، عن مون قوله إن "نصف سكان سوريا يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة. نحو3ر9 مليون شخص يحتاجون إلى مساعدات عاجلة".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة يخاطب المشاركين فى مؤتمر المانحين بالكويت بهدف جمع الموارد المالية المطلوبة للتعامل مع الأزمة الإنسانية المتفاقمة فى سوريا.

وتطالب الأمم المتحدة بجمع مبلغ 3. 6 مليون دولار خلال العام الجارى بهدف التعامل مع الأزمة الإنسانية، علما بأن هذا المبلغ هو أكبر مبلغ تسعى المنظمة الدولية لجمعه للتعامل مع أزمة واحدة.

وتعانى مخيمات اللاجئين السوريين صعوبات فى توفير احتياجات اللاجئين. كما تفيد بعض التقارير بأن الناس يموتون جوعا فى بعض المناطق المحاصرة داخل البلد وتتهم منظمات حقوق الإنسان السلطات السورية بتعمد منع وصول المساعدات إلى بعض المناطق المنكوبة.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن المانحين ينبغى إن "يعوا أن التكلفة الإنسانية للأزمة تضاعفت بشكل كبير بسبب سياسة سوريا التى تتعمد عرقلة وصول المساعدات إلى المحتاجين".

ونقلت المنظمة عن بعض الناشطين قولهم إن 28 شخصا ماتوا جوعا يوم 5 نياير الجارى فى مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوبى دمشق.

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