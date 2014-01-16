أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

رحيل الشاعر Juan Gelman

Google+ Print
رحيل الشاعر Juan Gelman رحيل الشاعر Juan Gelman

رحل الشاعر Juan Gelman عن عمر يناهز 83 عاماُ في منزله في المكسيك من دون معرفة سبب وفاته.

Gelman من أصل أرجنتيني تم نفيه إلى المكسيك منذ أكثر من عشرين عاماً، وكان يعد أحد أهم الشعراء الحقيقيين في ظل وجود عدد كبير من محترفي الرياء، وهو حائز على جوائز أدبية عدة أهمها جائزة "ثرفانتس" 2007، حسب ما أفادت صحيفة "ميلينيو".

كانت حياة Gelman مليئة بالوجع والإستبداد، وأول كتاباته كانت في التاسعة من عمره وذلك بسبب قصة حب عاطفية عاشها مع فتاة لم تكترث له عندما حاول إرسال لها أبياتاً شعرية لأحد شعراء القرن التاسع عشر، فقرر أن ينظم لها شعر بنفسه ولكنها أيضاً لم تكترث له.

 

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"تابعوا أيضاً:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي