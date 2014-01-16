رحيل الشاعر Juan Gelman

رحل الشاعر Juan Gelman عن عمر يناهز 83 عاماُ في منزله في المكسيك من دون معرفة سبب وفاته.

Gelman من أصل أرجنتيني تم نفيه إلى المكسيك منذ أكثر من عشرين عاماً، وكان يعد أحد أهم الشعراء الحقيقيين في ظل وجود عدد كبير من محترفي الرياء، وهو حائز على جوائز أدبية عدة أهمها جائزة "ثرفانتس" 2007، حسب ما أفادت صحيفة "ميلينيو".

كانت حياة Gelman مليئة بالوجع والإستبداد، وأول كتاباته كانت في التاسعة من عمره وذلك بسبب قصة حب عاطفية عاشها مع فتاة لم تكترث له عندما حاول إرسال لها أبياتاً شعرية لأحد شعراء القرن التاسع عشر، فقرر أن ينظم لها شعر بنفسه ولكنها أيضاً لم تكترث له.

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