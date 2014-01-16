الأمير مقرن: مبادرة الملك عبدالله مدعاة إلى الفخر ومنهاج للعمل الإنساني يضاف إلى سجله

الرياض - عبدالله الحسني، محمد الحيدر تصوير - عليان العليان

نقل صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين شكر وتقدير الملك عبدالله بن عبدالعزيز إلى كل من عمل وساهم في انجاز مشروع مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود العالمية للأعمال الإنسانية لرعاية مرضى الكلى الإنساني والوطني وإلى كل من يبذل جهودا لإنجاز المشاريع التي من شأنها أن تحقق عزة ورفعة أبناء هذا البلد الكريم.

النائب الثاني ل «الرياض»: المشروع لا يقتصر على السعوديين ومن يحتاج إلى هذه الخدمة سيجدها

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال رعايته أمس نيابة عن خادم الحرمين الشريفين حفل تدشين مشروع المؤسسة لرعاية مرضى الكلى الذي أقيم في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بالرياض.

وقال سمو الأمير مقرن: «إنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن أرى اكتمال المرحلة الأولى من المشروع لتوفير خدمات طبية متطورة لأبناء هذا الوطن انطلاقاً من حرص سيدي خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، وتوجيهاته لجميع المسؤولين بأهمية العناية والاهتمام بجميع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم، وفي مقدمهم المرضى في مملكتنا الغالية.

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وثمن سمو الأمير مقرن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الكريمة بأن يكون هذا المشروع الإنساني الكبير على نفقته الخاصة سائلاً المولى جل وعلى أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.

وأشار سمو الأمير مقرن إلى ان هذه المبادرة من لدن مقامه الكريم لمدعاة للفخر ومنهاجاً للعمل الإنساني الذي يضاف لسجله أيده الله في أعماله الإنسانية بشتى المجالات ويشرفنا أن نرفع أسمى التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو عهده الأمين وللشعب السعودي الكريم معلنين في هذا اليوم المبارك تشغيل فرع مدينة الرياض في الشمال والجنوب وفرع مدينة جدة ضمن سلسلة من مراكز الغسيل الكلوي التي سوف توفر بمشيئة الله الخدمة لكل محتاج لها، وأعرب سمو النائب الثاني عن شكره لكل من ساهم في إنجاز هذا المشروع، وخص منهم الرجال المخلصين في مؤسسة خادم الحرمين الشريفين بن عبدالعزيز ال سعود العالمية للأعمال الإنسانية.

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كما شكر سمو الأمير متعب بن عبدالله وزير الحرس الوطني ولوزارة الحرس الوطني لتوفيرهم الدعم التشغيلي والإشرافي اللازم لإطلاق هذه المراكز سائلاً المولى جل قدرته أن يحفظ لهذه البلاد امنها وقيادتها وشعبها من كل مكروه.

وفي تصريح لسموه عقب التدشين أكد صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار المبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين أن ما يقوم به الملك عبدالله بن عبدالعزيز من أعمال انسانية ليس بمستغرب منه «أيده الله» فيما يعود بمصلحة للوطن والمواطن وللعالم بصفه عامة.

وأضاف سموه أن الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، حريص جداً على كل عمل انساني يعود على الإنسانية بالنفع والخير، وهذا جزء بسيط من القادم.

وفي سؤال ل «الرياض» حول شمولية مشروع الكلى للمقيمين كذلك في المملكة قال سموه: «إن المشروع لا يقتصر على السعوديين فقط بل سيشمل كل من يحتاج لهذه الخدمة وبالتالي سيجدها ان شاء الله وهذا بتوجيه من خادم الحرمين ايده الله».

كما القى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للأعمال الإنسانية كلمة أكد فيها أن خادم الحرمين الشريفين حمل على عاتقه هموم أمته معتمداً على الله لتحقيق كل أمر فيه الخير والعطاء والرقي بوطنه إلى مصاف الدول المتقدمه.

وأضاف: «عندما لمس، يحفظه الله، تزايد أعداد مرضى الفشل الكلوي في المملكة الذين يتلقون العلاج وتبين له معاناة كثير منهم من منطقة إلى أخرى وحاجتهم لتوفير مراكز لرعايتهم فقد أمر بأن تتبنى المؤسسة انشاء مشروع خيري لرعاية مرضى الكلى اطلق عليه اسم (مشروع رعاية مرضى الكلى وتبنت المؤسسة دراسة هذا المشروع الإنساني وبإشراف نخبة من أفضل الكوادر السعودية الذي نتج عنه التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تصنيع وتشغيل أجهزة الغسيل الكلوي ومستلزماتها وتم الشروع في تجهيز المواقع وتأهيلها وتأثيثها بمتابعة مباشرة من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يحفظه الله؛ لتكون مراكز مطابقة للمواصفات العالمية موزعة بمختلف مناطق المملكة حسب الحاجة الفعلية.

كما أمر بأن يتم تقديم هذه الخدمة مجاناً للمرضى بتكلفة سنوية تبلغ 400 مليون ريال لتشغيل الف جهاز توزع في مناطق المملكة بطاقة استيعابية تبلغ 5000 مريض إضافة إلى توفير نقل المرضى من وإلى مراكز رعاية الكلى، وقد سامت وزارة الحرس الوطني مشكورة ممثلة بالشئون الصحية في توفير الدعم التشغيلي والإشرافي وتوفير الكوادر الطبية المؤهلة لتحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين في خدمة دينة ثم وطنه والشعب السعودي الكريم.

وفي تصريح لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني عقب التدشين قال: إن خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، يهتم في كل عمل إنساني يهم ويصل إلى المواطن في أي مكان لتوفير الراحة في مقر إقامته.

وفي رد لسموه على سؤال ل «الرياض» حول الجهود التي بذلتها الشئون الصحية في الحرس الوطني في الإشراف على المشروع أكد سموه أن الحرس الوطني لديه سبعة مستشفيات موزعة في أنحاء المملكة وخادم الحرمين الشريفين عندما كان رئيساً للحرس الوطني وعندما أصبح ولياً للعهد وعندما أصبح الملك كان اهتمامه الكبير هو إيصال الخدمات للمواطن في أي مكان كان، فهو الداعم سواء مادياً أو معنوياً في إيصال الخدمات لكل إنسان في كل مكان من أرجاء المملكة، وزاد سموه: نحن في الحرس الوطني نوصل الخدمات الطبية إلى الجندي في كل مكان يكون فيه الحرس الوطني، وكذلك يستفيد منها جميع المواطنين في هذه المستشفيات.

وأشار سموه إلى أن هذا المشروع يشرف عليه طاقم طبي كبير لافتاً إلى أن الخبره لدى مستشفيات وزارة الحرس الوطني تعد من أفضل المستشفيات وبالتالي نعمل على الدعم بكل ما نستطيع من قوة على توفير الخدمات سواء في الحرس الوطني أو في القطاعات الصحية الأخرى أو بالمشاريع الخيرية.

من جهته أوضح الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني أن هذه اللفتة الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بإنشاء مشروع المؤسسة لرعاية مرضى الكلى في عدد من مناطق المملكة».

وبين أن مرض الفشل الكلوي أصبح مشكلة صحية متزايدة في جميع دول العالم بما فيها المملكة، مشيراً إلى أن عدد المرضى تجاوز الآلاف من المواطنين ما شكل حالة ملّحة وضغطا كبيرا على المستشفيات التخصصية التي تقوم بتوفير خدمة الغسيل الكلوي، ليأتي هذا المشروع موفراً ل (1000) جهاز غسيل كلوي موزعة على مدن المملكة بطاقة استيعابية قصوى تصل إلى (5.000) مريض.

وأضاف: جاء هذا التوجيه من سيدي خادم الحرمين الشريفين بدراسة وتنفيذ هذا المشروع بإشراف نخبة من الكوادر الطبية والفنية والإدارية بالشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لافتاً إلى أن الهدف الأهم هو سرعة تنفيذ التوجيه الكريم مبيناً أنه تم التعاقد مع شركات عالمية رائدة في مجال تصنيع أجهزة الغسيل الكلوي، وتم تجهيز عدد من المواقع وتحويلها من مبان عامة غير مهيأة لتكون مراكز صحية متخصصة للغسيل الكلوي مطابقة للمواصفات العالمية للمنشآت الطبية، اضافة الى توفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية والتشغيلية لهذا المشروع باشراف نخبة وطنية عالية التأهيل، مشيراً إلى أنه تم تجهيز مركزين للغسيل الكلوي في شمال وجنوب مدينة الرياض الأول بسعة (1289 والآخر بسعة (98) كرسي غسيل كلوي.

أما في جدة فقد تم تجهيز مركز بسعة (207) كرسي غسيل كلوي، بعدها استعرض التجهيزات بمراكز غسيل الكلى الفنية والتقنية ليختم كلمته بالشكر لخادم الحرمين على هذه المبادرة التي تجسد التلاحم بين القيادة والمواطن، وترسم البسمة والسعادة على محيا مرضى الغسيل عادا اياها خدمة انسانية نبيلة تخفف عن المرضى آلامهم.

وفي ختام حفل التدشين قدم صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله رئيس مجلس إدارة مؤسسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود للأعمال الإنسانية هدية تذكارية لسمو النائب الثاني كما قدم الدكتور القناوي نيابة عن فريق العمل هدية تذكارية لسمو لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن عبدالله، وأخرى لصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني.