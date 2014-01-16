العبدالله يشكر القيادة بمناسبة ترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة

الرياض - سلطان العثمان

رفع الأستاذ ناصر بن محمد المنصور العبدالله خالص شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ولصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين - حفظهم الله - على الثقة الملكية الكريمة بترقيته إلى المرتبة الخامسة عشرة في إمارة منطقة الرياض، مؤكداً اعتزازه بهذه الثقة الغالية قائلا "إنها وسام شرف اعتز به وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة وطني، راجياً أن أكون عند حسن ظن الجميع"، كما أعرب عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض على ما لقيه منهما من تشجيع وتوجيه.