أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

العثيمين يثمن مبادرة زيد الصوينع وفوزية الجفالي في الأعمال الخيرية

Google+ Print
العثيمين يثمن مبادرة زيد الصوينع وفوزية الجفالي في الأعمال الخيرية العثيمين يثمن مبادرة زيد الصوينع وفوزية الجفالي في الأعمال الخيرية

    ثمن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين جهود رجل الأعمال الأستاذ زيد بن سالم الصوينع لتبرعه السخي بقيمة مليون ونصف المليون ريال لإنشاء مركز التوجيه والتأهيل للأيتام بجمعية أيتام حائل (رفاق) الذي يقام على أرض مساحتها (4000م2) ملك للجمعية هي في الأصل قدمت هبة من الصوينع، كما ثمن العثيمين جهود سيدة الأعمال فوزية الجفالي لتبرعها بمبلغ مليون ريال لجمعية (رفاق) وذلك لإنشاء وقف خيري للأيام بالمنطقة ولتفعيل دور الجمعية في خدمة برامجها.

وأكد الوزير ان دعم وتشجيع رجل الأعمال الصوينع وسيدة الأعمال فوزية الجفالي المستمر مع إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمنطقة كان له دور رئيس في دعم الأعمال الخيرية التي تلقى كل الدعم من رجال الأعمال كافة، مؤكداً ان دعم رجال المال والقادرين للجمعيات الخيرية فيه اسهام مباشر وتعزيز لخدمة العمل الخيري والنفع العام.

وأثنى العثيمين على تلك المبادرات الطيبة من قبل الصوينع والجفالي وأياديهم البيضاء المستمرة التي تصب في دعم الأعمال الخيرية والاجتماعية التي تحث على التكافل والترابط بين أبناء الوطن.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية