العثيمين يثمن مبادرة زيد الصوينع وفوزية الجفالي في الأعمال الخيرية

ثمن وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور يوسف العثيمين جهود رجل الأعمال الأستاذ زيد بن سالم الصوينع لتبرعه السخي بقيمة مليون ونصف المليون ريال لإنشاء مركز التوجيه والتأهيل للأيتام بجمعية أيتام حائل (رفاق) الذي يقام على أرض مساحتها (4000م2) ملك للجمعية هي في الأصل قدمت هبة من الصوينع، كما ثمن العثيمين جهود سيدة الأعمال فوزية الجفالي لتبرعها بمبلغ مليون ريال لجمعية (رفاق) وذلك لإنشاء وقف خيري للأيام بالمنطقة ولتفعيل دور الجمعية في خدمة برامجها.

وأكد الوزير ان دعم وتشجيع رجل الأعمال الصوينع وسيدة الأعمال فوزية الجفالي المستمر مع إشراف وزارة الشؤون الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الاجتماعية بالمنطقة كان له دور رئيس في دعم الأعمال الخيرية التي تلقى كل الدعم من رجال الأعمال كافة، مؤكداً ان دعم رجال المال والقادرين للجمعيات الخيرية فيه اسهام مباشر وتعزيز لخدمة العمل الخيري والنفع العام.

وأثنى العثيمين على تلك المبادرات الطيبة من قبل الصوينع والجفالي وأياديهم البيضاء المستمرة التي تصب في دعم الأعمال الخيرية والاجتماعية التي تحث على التكافل والترابط بين أبناء الوطن.