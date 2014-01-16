أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

مركز القلب بالقصيم ينفذ حملة توعوية

Google+ Print
مركز القلب بالقصيم ينفذ حملة توعوية مركز القلب بالقصيم ينفذ حملة توعوية

    نفّذ مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم حملته التوعوية ال (17) للوقاية من أمراض القلب تحت شعار "قلبك حياتك..احمِ شباب قلبك"، بحضور مدير عام الشؤون الاجتماعية الدكتور فهد المطلق ونائب المشرف العام على المركز عبدالله الفوزان.

وتقدّم المطلق منسوبي إدارته بإجراء القياسات والفحوصات التي تجرى لزوار الحملة، كما استمع لشرح مجمل عن الحملة وأهدافها في مجال التوعية بأمراض القلب ومخاطرها وسبل الوقاية منها.

الحملة ضمت عدداً من الورش الصحية التثقيفية كورشة قياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم وقياس ضغط الدم ومستوى نسبة السكر في الدم ورش التغذية الصحية والرياضة ومكافحة السمنة والتدخين التي قدمها المثقفين الصحيين، فيما قدم أطباء الحملة الاستشارات الصحية ومبادئ الإنعاش القلبي الرئوي للزوار.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية