مركز القلب بالقصيم ينفذ حملة توعوية

نفّذ مركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم حملته التوعوية ال (17) للوقاية من أمراض القلب تحت شعار "قلبك حياتك..احمِ شباب قلبك"، بحضور مدير عام الشؤون الاجتماعية الدكتور فهد المطلق ونائب المشرف العام على المركز عبدالله الفوزان.

وتقدّم المطلق منسوبي إدارته بإجراء القياسات والفحوصات التي تجرى لزوار الحملة، كما استمع لشرح مجمل عن الحملة وأهدافها في مجال التوعية بأمراض القلب ومخاطرها وسبل الوقاية منها.

الحملة ضمت عدداً من الورش الصحية التثقيفية كورشة قياس الوزن والطول ومؤشر كتلة الجسم وقياس ضغط الدم ومستوى نسبة السكر في الدم ورش التغذية الصحية والرياضة ومكافحة السمنة والتدخين التي قدمها المثقفين الصحيين، فيما قدم أطباء الحملة الاستشارات الصحية ومبادئ الإنعاش القلبي الرئوي للزوار.