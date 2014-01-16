محمد الجرمن: مشاريع مواصلات الإمارات تعزز الأهداف

اعتبر محمد عبدالله الجرمن مدير عام مواصلات الإمارات، أن الأجندة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي اللبنة الرئيسية التي ستبني عليها المؤسسات خططها ومبادراتها وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021.

تعزيز

وأكد الجرمن أن مواصلات الإمارات ماضية ومنذ وقت مبكر في تفعيل عدد من البرامج والمبادرات التي من شأنها أن تلبي مشاريع الأجندة الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالخدمات الحكومية وأنظمة النقل الذكية والتي تدعم العملية التعليمية في نقل الطلاب وتوفر لهم ولغيرهم من المنقولين الراحة والسلامة والأمان، كما أن خدمات النقل والتأجير التي تقدمها مواصلات الإمارات تعزز من الدور الحيوي الذي تقدمه البنى التحتية من شبكات النقل والطرق في الدولة لتعزيز عجلة التنمية ودعم وإسناد المشاريع القائمة والمستقبلية، لا سيما وأن المؤسسة تمتلك أسطولاً ضخماً من المركبات يلبي خدمات المتعاملين من أفراد ومؤسسات عبر المراكز والفروع المنتشرة في مختلف مناطق الدولة، وتتسم خدماتها بالتنوع بحيث تلبي متطلبات مختلف المتعاملين.

وأوضح أن المؤسسة ومن خلال خطتها الاستراتيجية للأعوام 2014 2016 حددت مشاريع ستسهم في تعزيز أهداف الأجندة الوطنية خاصة في مجالات الأمن والسلامة وتطوير البنى التحتية وفق أرقى المعايير العالمية المعتمدة، إلى جانب المشاريع والفعاليات الكبرى الأخرى التي تقرر تنظيمها في الدولة على رأسها استضافة إكسبو 2020.

تطوير

وأشار إلى أن المؤسسة تستهدف خلال الفترة المقبلة تطوير عمليات وخدمات المواصلات والخدمات اللوجستية والفنية بمستويات تفوق توقعات المتعاملين، علاوة على تحسين القدرة التنافسية للمؤسسة في تسويق واستثمار منظومة المواصلات والخدمات الفنية والأنشطة المرتبطة بها، إلى جانب تعزيز الممارسات المتوافقة مع المعايير الدولية والمحلية في السلامة وتنفيذ ممارسات المسؤولية المجتمعية في سبيل المحافظة على البيئة والمجتمع ورعاية الموظفين والمشاركة بإيجابية في سوق العمل.

ولفت الجرمن إلى أن مبادرات ومشاريع مواصلات الإمارات اعتباراً من عام 2014 ستكون متوافقة مع أهداف ومؤشرات الأجندة الوطنية.