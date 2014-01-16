المتحدث العسكري: أمريكا بدأت تدرك ما يحدث في مصر.. وأشكر السيدات على مشاركتهن في الاستفتاء

عملية تأمين الاستفتاء شارك فيها 400 ألف فرد من أبناء الجيش

كتب : جهاد أحمد الأربعاء 15-01-2014 23:55

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن عملية تأمين الاستفتاء على الدستور شارك فيها 400 ألف فرد من أبناء القوات المسلحة.

وأكد المتحدث العسكري خلال مداخلته الهاتفية على قناة "الحياة"، أن تأمين عملية الاستفتاء هي الشاغل الأكبر داخل غرفة عمليات القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه تم رصد قنابل هيكلية في 4 محافظات لترويع المواطنين، مؤكدا نجاح القوات في التعامل وإبطال مفعولها قبل انفجارها.

وشدد على أن القوات المسلحة تتعامل مع الشعب المصري بشفافية كاملة، وليس لديها ما تخفيه، وبعث رسالة طمئنة للمصريين بقوله: "جيشكم يحميكم، وأثق أن الشعب المصري شجاع ولا يخشى أحدا".

وعن احتمالية وجود حالة من الإرهاق في الجيش بعد عامين ونصف من تحمل المسؤولية، قال المتحدث العسكري أن الجيش المصري محترف ومصنف عالميا، مؤكدا أن أداء واجباته الوطنية لا يعرضه للإرهاق.

وعن إعلان الكونجرس الإفراج عن جزء من المساعدات لمصر، أكد المتحدث العسكري، أن هذا يعني أن الولايات المتحدة بدأت تدرك ما يحدث في مصر، منوها بأن علاقة الجيش المصري بنظيره الأمريكي تاريخية، لافتا إلى أن الجيش المصري حمى إرادة شعبه دون الالتفات لأحد.

وأكد أن الجيش تعامل مع الوضع في سيناء بكل حرص، لافتا إلى أنه جمع المعلومات الكافية للتعامل مع العناصر الإرهابية، مضيفا أن الجيش حريص على سلامة المواطن السيناوي، مشيرا إلى أنه تم ضبط قرابة 1000 من العناصر الإرهابية في سيناء خلال الشهور القليلة الماضية.

و توجه المتحدث العسكري بالشكر لسيدات ونساء مصر على حرصهن على المشاركة في الاستفتاء، كما توجه بالتحية للمسنين الذين تحاملوا على أنفسهم للمشاركة في الاستفتاء.