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جماعة "الإخوان المسلمين" الليبية تدعو إلى إيجاد حكومة أزمة بديلة

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جماعة "الإخوان المسلمين" الليبية تدعو إلى إيجاد حكومة أزمة بديلة جماعة "الإخوان المسلمين" الليبية تدعو إلى إيجاد حكومة أزمة بديلة

كتب : أ.ش.أ الخميس 16-01-2014 00:00

قال المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا بشير الكبتي، إن الحل في إنهاء مشكلة التوتر الأمني في مدينة سبها وباقي المدن الليبية هو إيجاد حكومة أزمة بديلة تحل محل الحالية تركز على بناء الأجهزة الأمنية .

وأضاف الكبتي في تصريح مساء أمس، أنهم طالبوا بإقالة الحكومة منذ ستة أشهر بسبب تقاعسها في معالجة الموقف، مشيرا إلى أنها يجب أن تتدخل لحل المشكلة أو تترك المجال لغيرها ممن يستطيع معالجة الموقف بطريقة صحيحة.

وفي سياق متصل، دعا الكبتي الأحزاب إلي الضغط السياسي على الحكومة لإنهاء مشكلة إغلاق الموانئ النفطية وتأثيرها السيئ على الاقتصاد الليبي، واصفا إغلاق الموانئ بـ "الجرم الذي يرتكب في حق الشعب الليبي" لمساسه بقوت المواطن.

وأشار المسؤول العام لجماعة الإخوان المسلمين بليبيا، إلى أن الجماعة تتحرك وتحاول من خلال مؤسسات المجتمع المدني ليكون هناك ضغط شعبي رافض لإغلاق الموانئ وتقصير الحكومة.

يذكر أن الجماعة كانت قد أدانت، في بيان لها أمس الأول اشتباكات سبها، ومقتل وكيل وزارة الصناعة بسرت وتواصل إغلاق الموانئ النفطية.

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