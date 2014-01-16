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لجان مدرسة محمود عزمى بميت عقبة: 2759 "نعم" و42 "لا"

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لجان مدرسة محمود عزمى بميت عقبة: 2759 "نعم" و42 "لا" لجان مدرسة محمود عزمى بميت عقبة: 2759 "نعم" و42 "لا"

كتب هانى عثمان ومحمد الجالى ومصطفى عبد التواب

أعلن المستشار مجدى أحمد عطية المشرف على لجان ٨٥ و٨٦ و٨٧ و٨٨ بمقر مدرسة محمود عزمى الابتدائية بميت عقبة، نتيجة فرز صناديق الاقتراع فى عملية الاستفتاء على الدستور.

وجاءت نتيجة الفرز كالآتى، لجنة ٨٥ صوت ٦٧٥ بـ"نعم"، و١١ صوتا بـ"لا"، ولجنة ٨٦،٧٥٠ بنعم و٨ بلا، ولجنة ٨٧، ٦٦٩ بنعم و١٥ بلا، ولجنة ٨٨، ٦٦٥ بنعم و٨ أصوات بلا.

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◄ نتيجة فرز ثلاث لجان بحلوان: 1990 "نعم" و20 "لا"

◄ 3968 صوتاً "نعم" و55 صوتاً "لا" بلجنة الوافدين بالمعادى

◄ لجنة 4 بالجامعة العمالية بمدينة نصر 765 "نعم" و22 "لا"

◄ نتيجة لجنتين للمغتربين بأكتوبر: نعم 1020 صوتا و 19"لا"

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