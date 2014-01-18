دستور جديد في بلد لا تعرف اليأس عام 2013

كتب/ عبدالحميد شومان

شهدت جمهورية مصر العربية عرسا ديمقراطيا منقطع النظير ليشهد العالم بأثرة أننا بلد لا تعرف اليأس مهما مرت بتجارب من متدربين الجماعة الإرهابية التي كادت أن تغرق البلاد بأزمات إقتصادية وأمنية وحرصت علي ان يشق الصف المصري ولكن كان لشعبنا العريق بأصالته صحوة ساندتها قوي الجيش والشرطه وانجلي الليل وذهبت الإرهابية الي غير راجعة علي يد شعب مصر العظيم.

وفي اليوم الثاني لإستفتاء دستور مصر شهدت اللجان علي مستوي الجمهورية إقبالا كبيرا وظهرت إشاعات مغرضة لتجعل المواطنين يتكاسلوا بحجة أن هناك تمديد ليوم الخميس إلا انه تم الإعلان الفوري من اللجنه العليا للإنتخابات وكذبت الإشاعة مما جعل المواطنين يتوافدون علي اللجان حتي الثواني الإخيرة قبل إغلاق اللجان.

ففي مدينة مشتول السوق بمحافظةالشرقية كان هناك جنود مجندة من الشعبيين ساهموا في انجاح الدستور وساندوا القوات المسلحة والشرطة حتي مر الإستفتاء خاليا من العراقيل حيث كان المواطنين هناك يأتون الي اللجان وكأنهم في حفل بهيج .. واليكم النتائج الأولية كما وافتنا بها بعض المصادر بمدينة مشتول السوق.

مدرسةمشتول الثانويةالتجارية 4578 نعم 68لا37 باطل

مدرسةالسيدة عائشة 849 نعم 6لا مدرسة سيدي عباس 1800 نعم 7لا15باطل فاطمةالزهراء 545نعم9لا باطل2 الصحافة 1214 نعم 3لا باطل32 قرية نبتيت 3542 نعم 26لا14 باطل .. هذا وسنوافيكم بباقي النتائج فور وصولها .

شبكةعيونالإخبارية

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