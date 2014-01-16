عبدالهادى القصبى: أبناء الطرق الصوفية ساهموا بفاعلية فى نجاح الاستفتاء

أصدرت المشيخة العامة للطرق الصوفية بيانا تقدمت فيه بالشكر لكافة مشايخ وأبناء الطرق الصوفية على الدور الوطنى الذى قاموا به تجاه الاستفتاء على الدستور.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية فى بيانه، إن أبناء الطرق الصوفية ومشايخها كان لهم الدور الوطنى الهام والفعال فى إنجاح الاستفتاء على الدستور بمشاركة الشعب المصرى , مما يدل على امتلاك الطرق الصوفية الوعى والحس الوطنى من أجل عودة الهدوء والاستقرار إلى مصر وعودة ريادتها لدى الأمة العربية.

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