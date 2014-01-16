"نعم" تكتسح بلجان مدرسة القبة الثانوية العسكرية بالزيتون

ظهرت نتائج مدرسة القبة الثانوية العسكرية بمنطقة الزيتون، فى لجان من 13 إلى 18.

ففى لجنة 13، صوت 786 نعم، 11 لا، وفى لجنة 14، صوت 492 نعم، 14 لا، وفى لجنة 15، صوت 801 نعم، 8 لا، وفى لجنة 16، صوت 760 نعم، 4 لا، وفى لجنة 17، صوت 820 نعم، 17 لا، وفى لجنة 18، صوت 799 نعم، 6 لا.

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