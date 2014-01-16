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"نعم" تكتسح بلجان مدرسة القبة الثانوية العسكرية بالزيتون

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"نعم" تكتسح بلجان مدرسة القبة الثانوية العسكرية بالزيتون "نعم" تكتسح بلجان مدرسة القبة الثانوية العسكرية بالزيتون

ظهرت نتائج مدرسة القبة الثانوية العسكرية بمنطقة الزيتون، فى لجان من 13 إلى 18.

ففى لجنة 13، صوت 786 نعم، 11 لا، وفى لجنة 14، صوت 492 نعم، 14 لا، وفى لجنة 15، صوت 801 نعم، 8 لا، وفى لجنة 16، صوت 760 نعم، 4 لا، وفى لجنة 17، صوت 820 نعم، 17 لا، وفى لجنة 18، صوت 799 نعم، 6 لا.

لمزيد من أخبار التقارير..

◄ نتيجة فرز ثلاث لجان بحلوان: 1990 "نعم" و20 "لا"

◄ 3968 صوتاً "نعم" و55 صوتاً "لا" بلجنة الوافدين بالمعادى

◄ لجنة 4 بالجامعة العمالية بمدينة نصر 765 "نعم" و22 "لا"

◄ نتيجة لجنتين للمغتربين بأكتوبر: نعم 1020 صوتا و 19"لا"

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