الأشعة فوق البنفسجية العلاج الأفضل للتنيا الملونة

الجلد هو خط الدفاع الأول للإنسان، وإذا أصيب الجلد بأى عرض فهذا ناتج عن وجود اضطرابات داخلية، حيث أرسلت قارئة تقول: إنها فى بداية العقد الثالث من عمرها، وتعانى من الإصابة بالتنيا الملونة، والتى تسبب فى ظهور بقع بيضاء اللون على الوجه وبأماكن متفرقة، والمشكلة أنها شفيت منها عدة مرات إلا أنه تعود مرة أخرى، مع العلم أن طبيبا أخبرها أن هذا المرض وراثى؟

أجاب على هذه الاستشارة الدكتور يحى إبراهيم، أخصائى الأمراض الجلدية والتناسلية، إن التنيا الملونة يسببها بكتريا قد يصاب بها المريض، وتبقى كامنة، وتنشط خلال فترات معينة تكون المناعة ضعيفة لدى المريض، وغالبا ما يكون هذا التوقيت فى الوقت ما بين الصيف والشتاء.

وأضاف يحيى، إن بكتريا التنيا الملونة تهاجم بعض الأجزاء من الجسم، وتعمل على تأكل الصبغة من الجلد مما يسبب تغير لون الجلد، وفى بعض الحالات تكون لون التنيا بنيا داكنا عن لون البشرة أو بنيا.

وتابع يحيى، إن علاج التنيا متعددة الحدوث يكون من خلال اتجاهين الأول العلاج الدوائى من خلال عقار طبى يتم تناوله على مدار أسبوعين على الأقل بالإضافة إلى مس يدهن صباحا ومساء من أجل التخلص من التلون غير المرغوب فيه بالجلد، أما الاتجاه الثانى، وهو الأمثل وهو العلاج بالأشعة فوق البنفسجية لعلاج التنيا الملونة نهائيا.

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