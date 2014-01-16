أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - رونالدو يشعل الشمعة الـ30 في عبور ريال مدريد

Google+ Print
بالفيديو - رونالدو يشعل الشمعة الـ30 في عبور ريال مدريد بالفيديو - رونالدو يشعل الشمعة الـ30 في عبور ريال مدريد

عبر ريال مدريد حاجز دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بعد الفوز بهدفين نظيفين على مضيفه أوساسونا.

ريال مدريد فاز ذهابا بهدفين نظيفين، وكرر النتيجة نفسها في جولة الإياب بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو وأنخل دي ماريا.

وجاء هدف رونالدو بعد يومين من تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم، متفوقا على ليونيل ميسي ساحر برشلونة وفرانك ريبري نجم بايرن ميونيخ.

الهدف رقم 30 للنجم البرتغالي في مبارياته هذا الموسم بجميع البطولات، من دوري إلى كأس إلى أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدفه من ركلة حرة، قوتها باغتت الحارس وأربكته ليخطأ وتمر الكرة من بين قدميه.

وأحرز دي ماريا الهدف الثاني بعد كرة عرضية من ناحية اليمين أسكنها الأرجنتيني بهدوء في الشباك، مواصلا دعم قضيته في سعيه للحفاظ على مكانه كأساسي وهو ينافس في مركزه

جاريث بيل.

شاهد الهدفين:


>CR7 by goalsandmore


>Di Maria by goalsandmore

وشاهد أيضا:

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. ضبط ترسانة أسلحة وذخيرة حية بجبال أسيوط

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. إحباط ترويج شحنة مخدرات لإغراق القاهرة بالحشيش

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو.. العثور على تمساح بـ«الترعة البولاقية» بقليوب

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر

بالفيديو || اللقطات الأولى لحريق مصنع البويات بمدينة بدر