بالفيديو - رونالدو يشعل الشمعة الـ30 في عبور ريال مدريد

عبر ريال مدريد حاجز دور الـ16 في كأس ملك إسبانيا بعد الفوز بهدفين نظيفين على مضيفه أوساسونا.

ريال مدريد فاز ذهابا بهدفين نظيفين، وكرر النتيجة نفسها في جولة الإياب بفضل ثنائية كريستيانو رونالدو وأنخل دي ماريا.

وجاء هدف رونالدو بعد يومين من تتويجه بلقب أفضل لاعب في العالم، متفوقا على ليونيل ميسي ساحر برشلونة وفرانك ريبري نجم بايرن ميونيخ.

الهدف رقم 30 للنجم البرتغالي في مبارياته هذا الموسم بجميع البطولات، من دوري إلى كأس إلى أبطال أوروبا.

وسجل رونالدو هدفه من ركلة حرة، قوتها باغتت الحارس وأربكته ليخطأ وتمر الكرة من بين قدميه.

وأحرز دي ماريا الهدف الثاني بعد كرة عرضية من ناحية اليمين أسكنها الأرجنتيني بهدوء في الشباك، مواصلا دعم قضيته في سعيه للحفاظ على مكانه كأساسي وهو ينافس في مركزه

جاريث بيل.

شاهد الهدفين:



>CR7 by goalsandmore



>Di Maria by goalsandmore

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