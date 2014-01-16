لجان مدرسة الفاروق بدار السلام: 3116 "نعم" و38 "لا"

أسفرت عملية الفرز بمدرسة الفاروق 2 بدار السلام لجنة 25 عن 5 باطل، و10 لا، و430 نعم، وفى لجنة 26 أسفرت عن 5 باطل، و4 لا، و525 نعم، وفى لجنة 23، 6 باطل و6 لا و545 نعم.

كما أظهرت النتائج أن لجنة 31، بها 8 باطل، و11 لا، و549 نعم، ولجنة 32، 3 لا، و3 باطل، و567 نعم، ولجنة 33، 500 نعم، و4 لا، و1 باطل من أصل 1503.

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◄ نتيجة فرز ثلاث لجان بحلوان: 1990 "نعم" و20 "لا"

◄ 3968 صوتاً "نعم" و55 صوتاً "لا" بلجنة الوافدين بالمعادى

◄ لجنة 4 بالجامعة العمالية بمدينة نصر 765 "نعم" و22 "لا"

◄ نتيجة لجنتين للمغتربين بأكتوبر: نعم 1020 صوتا و 19"لا"

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