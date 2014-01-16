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بلباو وإسبانيول يتأهلان إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

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بلباو وإسبانيول يتأهلان إلى ربع نهائي كأس إسبانيا بلباو وإسبانيول يتأهلان إلى ربع نهائي كأس إسبانيا

بلباو-برشلونة، (إفي) تأهل فريقا أثلتيك بلباو وإسبانيول إلى ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عقب الفوز على كل من ريال بيتيس وألكوركون على الترتيب.

ونجح أثلتيك بلباو في الفوز على ضيفه بتيس بهدفين نظيفين لتعويض خسارته في مباراة الذهاب بهدف دون رد.

سجل هدفي فريق "أسود الباسك" اللاعب ميكيل ريكو مورينو (ق23) و(ق67).

من ناحية أخرى تمكن إسبانيول من الانتفاض وتعويض خسارته ذهابا بهدف نظيف بالفوز على أرضه بنتيجة 4-2.

تقدم ألكوركون (ق4) عن طريق أوسكار بلانو إلا أن سابروسا سيماو تعادل (ق10)

وأضاف سرخيو جارسيا الهدف الثاني (ق23) من ركلة جزاء لتصبح النتيجة 2-1 لصالح إسبانيول.

بعدها تعادل خافيتو (ق80) لألكوركون، إلا أن إسبانيول انتفض على ملعبه كورنيلا البرات وسجل هدفين متتالين (ق84) و(ق86) عن طريق فيكتور ألفاريز وبيتسي الذي أنقذ النادي الكتالوني من فضيحة الخروج أمام ألكوركون.

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