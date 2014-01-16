إيفرتون يبحث عن مهاجم بعد رحيل ' بديل جدو ' لهال سيتي

لندن، (إفي): اعترف الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب إيفرتون الإنجليزي بأنه فريقه يبحث عن مهاجم جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد رحيل الكرواتي نيكيكا يلافيتش الى هال سيتي.

وأوضح مارتينيز في تصريحات لموقع النادي "نبحث عن مهاجم متميز قادر على الإندماج مع أسلوب لعبنا".

ويحتل إيفرتون المركز الخامس حاليا في جدول البريميير ليج، وتفصله نقطة واحدة عن المربع الذهبي والمراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

وانتقل يلافيتش (28 عاما) الى هال سيتي مقابل 6.5 مليون جنيه استرليني، وكان قد انضم للـ"توفيز" في 2012 مقابل 5.5 مليون استرليني، حيث كان لعب قبلها لرابيد فيينا النمساوي ورينجرز الإسكتلندي.

وسجل يلافيتش تسعة أهداف في أول 13 مباراة شارك فيها مع الفريق الأزرق، لكنه اكتفى بتسجيل ثلاثة أهداف منذ 2013.

وضم هال سيتي المهاجم الكرواتي بعدما قرر الاستغناء عن خدمات المصري محمد ناجي "جدو" في فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

ويملك هجوم إيفرتون حاليا الأيرلندي أيدن مجيدي، من سبارتاك موسكو الروسي، والبلجيكي روميلو لوكاكو المعار من تشيلسي، فيما يعاني الإيفواري أرونا كونيه من إصابة بالركبة.