الوحدة الإماراتي يجدد تعاقده مع حمدان الكمالي حتى 2019

أعلن نادي الوحدة يوم الأربعاء عن تمديد عقد مدافعه الإماراتي الدولي حمدان الكمالي البالغ من العمر 24 عاماً، لمدة 5 سنوات.

وسيستمر الكمالي لاعباً في صفوف الوحدة حتى عام 2019.

ويعتبر حمدان إسماعيل الكمالي، أحد أبرز مدافعي الإمارات، ويلقب ب"الصخرة"، وترعرع حمدان في مدرسة الوحدة حتى وصل إلى الفريق الأول عام 2006، وأثبت جدارته حيث كان له دور فعال بحصول النادي على العديد من البطولات.

ولم يقف الكمالي على صعيد النادي فقط، بليعد أفضل مدافعي منتخب الإمارات وحقق العديد من البطولات مع "الأبيض" الإماراتي بكافة منتخباته السنية.