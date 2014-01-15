أصعب خصم – فتح الله يختار صامويل إيتو

من هو أصعب منافس واجهته.. هذا السؤال يوجهه FilGoal.com لعدد من نجوم كرة القدم ويستعرضها تابعا.. والحلقة الجديدة مع محمود فتح الله.

مدافع الزمالك ومنتخب مصر قادم للقلعة البيضاء من نادي غزل المحلة.

وقال فتح الله لـFilGoal.com: "أصعب خصم واجهته؟ ربما من الأفضل أن نقول أفضل خصم واجهته".

وتابع اللاعب الدولي الذي تجاوز الـ30 عاما "الخصم الأفضل كان صامويل إيتو لاعب منتخب الكاميروني".

وكان فتح الله ضمن كتيبة المنتخب المصري المظفر بكأس أمم إفريقيا 2008، وفي 2010.

وفي 2010 فاز منتخب مصر على الكاميرون في دور الثمانية، ليتأهل الفراعنة لمواجهة الجزائر، وفي النهاية توج باللقب على حساب غانا.