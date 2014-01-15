سان جيرمان يعرض 42 مليون يورو وأحد نجومه مقابل سواريز

مدريد، (إفي): كشفت تقارير صحفية عن خطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع الهداف الأوروجوائي لويس سواريز نجم ليفربول الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية الجاري.

وأفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية نقلا عن وسائل الاعلام الإنجليزية بأن النادي الباريسي عرض على ليفربول مبلغ 42 مليون يورو مع التنازل عن أحد نجومه البارزين، مثل الأرجنتيني إزيكيل لافيتزي أو مواطنه خافيير باستوري، أو أحد الفرنسيين جيريمي مينيز وأدريين رابيوت.

ويسعى سان جيرمان لإمتلاك أكبر قدر من القوى الضاربة لاستئناف المنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، وخاصة في خطه الهجومي الذي يضم حاليا النجمين السويدي زلاتان إبراهيموفيتش والأوروجوائي إدينسون كافاني.

وفي المقابل استبعد المدرب الأيرلندي للحمر بريندان رودجرز رحيل سواريز خلال وقت وشيك، مشيرا الى أن كل ما يتردد حول انتقاله لباريس مجرد شائعات.

ويصنف سواريز حاليا على أنه رأس الحربة الأفضل في العالم، حيث يعتلي صدارة هدافي البريميير ليج بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه الأرجنتيني سرخيو أجويرو، رغم أنه كان موقوفا في الجولات الخمسة الأولى.

ولا يشارك ليفربول هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا، مما يعني أن "السفاح" سيكون متاحا للعب في نفس البطولة مع باريس سان جيرمان في حال انضم اليه بالفعل.