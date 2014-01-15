اتحاد الكرة: إجراءات قيد جدو مع الأهلي سليمة

نفى اتحاد الكرة ما تردد عن أن إجراءات قيد الأهلي للاعبه محمد ناجي "جدو" غير سليمة.

تقارير صحفية قالت إن الاهلي لا يستطيع قيد جدو في قائمته حين يعود من هال سيتي الإنجليزي يناير الجاري.

لكن أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة عقب لـFilGoal.com "إجراءات قيد جدو مع الأهلي سليمة".

وأوضح "الأهلي قيد جدو لأن اللاعب خرج من النادي على سبيل الإعارة فقط، وبالتالي مع عودته يحق له اللعب في المسابقات المصرية".

وكان الأهلي قد أعلن رغبته في استعادة المهاجم الدولي، الذي بدوره قرر هجر الدوري الإنجليزي بعد جلوس لفترات طويلة على مقاعد بدلاء هال سيتي.