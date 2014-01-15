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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا وتزداد كميات السحب على بعض المناطق خاصة الشمالية والجزر قد يتخللها سقوط بعض الأمطار الخفيفة أحيانا ولطيف الحرارة نهارا وباردا ليلا وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر مع فرصة لتشكل الضباب.

والرياح  غربية -  شمالية غربية 14 - 30 كم/ساعة على اليابسة يصل الى40   كم/ساعة فوق البحر.   

والبحر متوسط الموج يضطرب احيانا والموج بارتفاع قدم إلى قدمين وثلاثة أقدام قرب الساحل ومن ثلاثة الى خمسة وستة أقدام بالعمق.

ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الثانية عشرة و 49 دقيقة صباحا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة ودقيقة مساء .
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> وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة المئوية المتوقعة على مدن الدولة غدا ..
>          درجات الحرارة                                 نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا        الدنيا.
> أبوظبي                     22     13               90           45   
> دبي                         22     15               90           40 
> الشارقة                    22      16                85          45 
> عجمان                    21      15               85           40 
> أم القيوين                 21      15              85            40 
> رأس الخيمة              20      16              90            45 
> الفجيرة                    22     16               70           35 
> العين                      23     11               95           35 
> ليوا                       21     10               95            45 
> الرويس                  20     15              85             50 
> السلع                    21      16              85             45 
> دلما                      20      14              80            55 
> طنب الكبرى            20     17              85             55 
> طنب الصغرى          20    17               85             55 
> أبوموسى               21      17              80             50 

 

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