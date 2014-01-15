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تدشين ائتلاف الشعب والشرطة “إيد واحدة” السبت المقبل

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تدشين ائتلاف الشعب والشرطة “إيد واحدة” السبت المقبل تدشين ائتلاف الشعب والشرطة “إيد واحدة” السبت المقبل

الشرطة المصرية

يعلن في مؤتمر صحفي في السادسة من مساء السبت المقبل بنادي الجزيرة الرياضي، تدشين وإشهار الائتلاف الوطني “الشعب والشرطة إيد واحدة” بحضور المقدم خالد سلامة صاحب فكرة الائتلاف.
> وقالت المتحدث باسم الائتلاف الإعلامية سماء فرغلي في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء إن من أبرز الأهداف التي يسعى الائتلاف إلي تحقيقها تحقيق المصالحة الحقيقية بين الشعب والشرطة والتذكير بأن الشرطة جزء أصيل من الشعب المصري,وتعميق العلاقة بينهما وإجراء زيارات لأسر شهداء الشرطة والمصابين.

وأضافت “كما يهدف الائتلاف إلى السعي لتغيير عيد الشرطة ليصبح يوم 30 يونيو، وإقامة حفلات تخصص إيرادتها لأسر الشهداء والمصابين من رجال الشرطة”.

وتابعت “يتشكل أعضاء الائتلاف من إعلاميين وضباط شرطة وصحفيين وفنانين، بينهم الفنانين نشوى مصطفى، وهالة صدقي، ومصطفى كامل, وسامح يسرى والكاتبة حنان مفيد فوزي، وعمرو عبدالحكيم عامر، وسمر فرج فوده، والدكتور أسامة القوصي والأب بطرس دانيال، وشريف عبد المنعم, والإعلامية أميمة تمام.

أ ش أ

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