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بالفيديو - هوندا يفتتح أهدافه مع ميلان

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بالفيديو - هوندا يفتتح أهدافه مع ميلان بالفيديو - هوندا يفتتح أهدافه مع ميلان

سجل الياباني هوندا أول أهدافه مع فريقه الجديد ميلان الإيطالي يوم الأربعاء بعد أن سجل هدف فريقه الثالث مع الروسونيري في شباك سبيتسيا في دور الـ16 من كأس إيطاليا.

وانضم هوندا إلى ميلان في يناير الجاري في صفقة انتقال حر بعد أن انتهى عقده مع فريقه السابق سسكا موسكو.

واستغل هوندا تسديدة ارتدت من حارس المرمى مع بداية الشوط الثاني ليسددها في شباك سبيتسيا محرزا الهدف الثالث بسهولة.

يذكر أن مشاركة هوندا مع ميلان أمام سبيتسيا هي الثانية له بقميص الفريق بعد أن سجل المشاركة الأولى مع الروسونيري مطلع هذا الأسبوع أمام ساسولو.

شاهد الهدف

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فيديو اليوم السابع

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