زيت السمك يقلل من مخاطر مرض السكرى

كشفت دراسة حديثة واسعة النطاق أشرف عليها باحثون من جامعة شرق فنلندا، أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة فى الأسماك وزيوت الأسماك، تقلل من خطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2.

وأوضح الباحثون أن إدارة الوزن، وممارسة الرياضة اليومية وإتباع نظام غذائى جيد يشكل حجر الزاوية فى الوقاية من مرض السكرى.

وأشارت الدراسة أن داء السكرى من النوع 2 أصبح منتشرا على نطاق واسع فى جميع أنحاء العالم، ومن الأسباب الرئيسية للإصابة بمرض السكرى "زيادة الوزن"، وهو عامل من عوامل الخطر الأكثر أهمية، وذلك لأن النظام الغذائى ونمط الحياة يلعبان دوراً هاماً فى تطوير داء السكرى من النوع 2.

وذكرت البحوث السابقة أن إدارة الوزن وممارسة الرياضة مرتبطة بإنخفاض خطر الإصابة بمرض السكرى.

وألقى الباحثون ضوءاً جديداً على استهلاك الأسماك وخطر الإصابة بمرض السكرى من النوع 2، وذلك من خلال إتباع نظام غذائى متوازن يتتضمن تناول وجبات الأسماك مرتين أسبوعياً على الأقل، ويفضل الأسماك الدهنية.

وقام الباحثون بإختيار 400 رجل يتراوح سنهم من بين 42 إلى 60 سنة يعانون من مرض السكرى من النوع 2، ومن خلال المتابعة المستمرة، وأظهرت الدراسة أن الرجال الذين يتبعون نظاما غذائيا غنيا بالأسماك الدهنية هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب، ومرض السكرى من النوع 2، وذلك بنسبة 33% بالمقارنة بالرجال الذين لا يتناولون الأسماك ضمن نظامهم الغذائى اليومى.

وأضافت الدراسة أن الأسماك الغنية بالأحماض الدهنية وأوميغا 3 تشمل سمك السلمون، سمك قوس قزح، الدنيس، الرنجة، الأنشوجة والماكريل والسردين.

ونشرت الدراسة فى مجلة رعاية مرضى السكرى فى الثالث عشر من شهر يناير الجارى.

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