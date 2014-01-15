الأردن يدين ممارسات المتطرفين الإسرائيليين تجاه المسجد الأقصى

أدان الأردن مساء اليوم الأربعاء، ممارسات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين تجاه المسجد الأقصى المبارك وأماكن العبادة والمساجد فى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا على أنه سيواصل بذل مختلف الجهود وبكل الوسائل والسبل المتاحة لرعاية والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إن إقدام المستوطنين المتطرفين على اقتحام باحات الأقصى بحماية قوات وشرطة الاحتلال بالإضافة إلى إشعالهم النيران بمدخل مسجد "على بن أبى طالب" فى محافظة "سلفيت" وخط شعارات عنصرية على جدرانه، هى اعتداءات إجرامية مدانة ومستنكرة فى الشرائع السماوية والقانون الدولى.

ودعا المومنى إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى ضمان حرية العبادة فى الأماكن المقدسة، وسلامتها وعدم المساس بها أو التعرض لها أو تدنيسها، فيما حث المجتمع الدولى للنهوض بمسئولياته فى وقف جميع الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التعسفية والخطيرة تجاهها.

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