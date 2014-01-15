أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأردن يدين ممارسات المتطرفين الإسرائيليين تجاه المسجد الأقصى

Google+ Print
الأردن يدين ممارسات المتطرفين الإسرائيليين تجاه المسجد الأقصى الأردن يدين ممارسات المتطرفين الإسرائيليين تجاه المسجد الأقصى

أدان الأردن مساء اليوم الأربعاء، ممارسات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين تجاه المسجد الأقصى المبارك وأماكن العبادة والمساجد فى الضفة الغربية المحتلة، مؤكدًا على أنه سيواصل بذل مختلف الجهود وبكل الوسائل والسبل المتاحة لرعاية والحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وقال وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى، فى بيان له، مساء اليوم الأربعاء، إن إقدام المستوطنين المتطرفين على اقتحام باحات الأقصى بحماية قوات وشرطة الاحتلال بالإضافة إلى إشعالهم النيران بمدخل مسجد "على بن أبى طالب" فى محافظة "سلفيت" وخط شعارات عنصرية على جدرانه، هى اعتداءات إجرامية مدانة ومستنكرة فى الشرائع السماوية والقانون الدولى.

ودعا المومنى إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إلى ضمان حرية العبادة فى الأماكن المقدسة، وسلامتها وعدم المساس بها أو التعرض لها أو تدنيسها، فيما حث المجتمع الدولى للنهوض بمسئولياته فى وقف جميع الإجراءات والانتهاكات الإسرائيلية التعسفية والخطيرة تجاهها.

للمزيد من الأخبار العربية..
>نشطاء: معارضون سوريون يقتلون قائدا بلجيكيا مرتبطا بالقاعدة

زعيم المتمردين بجنوب السودان يؤكد محاصرة قواته للعاصمة جوبا

استهداف منزل رئيس تحرير صحيفة "ليبيا الجديدة" بقذيفة صاروخية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

نائب برلمانى: استمرار موجة الغلاء سيؤثر بالسلب على مستقبل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

برلماني: "النواب" لن يسمح بتحمل الشعب فشل الحكومة

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

«زراعة البرلمان» تطالب الحكومة بالتدخل لحل أزمة الأسماك

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول

رئيس الوزراء يلتقي وفد شركة أباتشي الأمريكية.. ويؤكد اهتمام الحكومة بقطاع البترول