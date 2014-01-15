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' كبار أوروبا يستهلمون طريقة لعب جوارديولا '

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' كبار أوروبا يستهلمون طريقة لعب جوارديولا ' ' كبار أوروبا يستهلمون طريقة لعب جوارديولا '

برلين، 15 (إفي): اعتبر المدير الفني السابق لتوتنام الإنجليزي، البرتغالي أندريه فيلاس- بواس أن كبار الفرق الأوروبية في الوقت الحالي تستلهم طريقة لعبها من برشلونة الإسباني في حقبة مديره الفني السابق بيب جوارديولا، مدرب بايرن ميونيخ الألماني حاليا.

وقال بواش في تصريحات لصحيفة (أبيندزيتونج) الألمانية "تراث جوارديولا مع برشلونة عظيم، جوارديولا يقدره كل مدربي العالم".

وأضاف المدرب البرتغالي "لقد غير طريقة اللعب وفتح أعين العالم بأكمله على شيء جديد".

وتابع "إذا ما لاحظنا أسلوب لعب الفرق الكبرى حاليا، سنجد أنه يعتمد بشكل أو بآخر على الاستلهام من برشلونة في حقبة جوارديولا".

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فيديو اليوم السابع