مورينيو: الدوري الإسباني بطولة سهلة

لندن، (إفي): أكد البرتغالي جوزية مورينيو المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي اليوم، أن بطولة الدوري الإسباني سهلة، ولذلك يفضل اللاعبين الانتقال للعب فيها، وأنه يفضل الدوري الإنجليزي لأنه الأصعب.

وأوضح مورينيو في تصريحات صحفية اليوم قائلا "ريال مدريد وبرشلونة جذابان للاعبين، ولا نستطيع لوم أي لاعب يقرر الإنتقال إلى أحدهما".

وأضاف "في الدوري الإسباني تستطيع إحراز 50 هدفا بشكل أسهل من الإنجليزي، ولا تنهي البطولة بـ100 نقطة، أو يسجل لاعبي فريقك 125 هدفا..إلا أن مانشستر سيتي قد يفعلها الموسم الجاري".

وأردف "أنا كمدرب، كانت لدي رغبة في الانتقال إلى الدوري الإسباني، ولكن لو كنت لاعبا لما تركت البريميير".

وعلى صعيد الاحترافية أشاد مورينيو بأحد أبرز نجوم فريقه، البلجيكي إدين هازارد، مشيرا إلى أنه سيكون أحد أفضل لاعبي العالم، وأنه يرى مسيرته الكروية بشكل آخر، وأصبح يعرف كيفية تحسين ما يريد تحسينه، وإخفاء نقاط ضعفه في نفس الوقت.