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جوندوجان: مستقبلي مع دورتموند؟ جميع الاحتمالات مفتوحة

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جوندوجان: مستقبلي مع دورتموند؟ جميع الاحتمالات مفتوحة جوندوجان: مستقبلي مع دورتموند؟ جميع الاحتمالات مفتوحة

برلين، (إفي): أكد لاعب وسط بروسيا دورتموند الألماني إلكاي جوندوجان اليوم، أن جميع الاحتمالات مفتوحة أمام احترافه في المستقبل، وأن ما يهمه الآن هو التعافي من الإصابة التي لحقت به.

ويعاني اللاعب من إصابة في الظهر، أبعدته عن الملاعب منذ أغسطس الماضي، ولكنه في آخر محطات التعافي والعودة للمشاركة مع فريقه.

وأوضح جوندوجان في تصريحات صحفية قائلا "الأولوية الآن للتعافي من الإصابة والعودة للملاعب، وجميع الاحتمالات مفتوحة أمام مستقبلي، وسأتحدث مع دورتموند قبل اتخاذ أي قرار، وقريبا سأتخذه وسيكون محسوبا بشكل جيد".

وينتهي تعاقد جوندوجان مع دورتموند في عام 2015 ، ولا يريد الفريق الألماني أن يتكرر ما حدث مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي الذي وقع مجانا مع بايرن ميونيخ.

وهناك عروض مقدمة للاعب من ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين ومانشستر يونايتد الإنجليزي، وقد يفكر الفريق في استغلال أحدهم خلال الفترة المقبلة.

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