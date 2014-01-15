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"سي بي سي إكسترا" تحصل على إشادة خبراء الإعلام فى تغطية الاستفتاء

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"سي بي سي إكسترا" تحصل على إشادة خبراء الإعلام فى تغطية الاستفتاء "سي بي سي إكسترا" تحصل على إشادة خبراء الإعلام فى تغطية الاستفتاء

كتب : رانيا محمود منذ 36 دقيقة

استطاعت قناة "سي بي سي اكسترا" علي مدار يومي امس الثلاثاء، واليوم الاربعاء، ان تنقل الأحداث أولا بأول على الهواء مباشرة، من مختلف اللجان المنتشرة فى 27 محافظة من خلال 250 مراسلا في كل اللجان، حيث نقلت القناة عبر برنامج " تنتخب المستقبل" تغطيتها الخاصة لعملية الاستفتاء علي الدستور من خلال عرض 30 شاشة مصغرة عبر الشاشة الرئيسية، وشملت التغطية أفكارا جديدة وتناولا مختلفا من خلال البيانات الاحصائية والتناول التفصيلى والعميق للحدث من زواياه المختلفة.

وقد تفوقت "سي بي سي اكسترا" علي الكثير من القنوات الاخبارية، وقدمت الافضل فى تقنيات الصورة من بين القنوات المصرية، واستخدمت كافة الأشكال التليفزيونية فى التغطية سواء داخل الاستوديو أو خارجه.

وقد أثنى عدد من خبراء الإعلام على الخدمة التى قدمتها القناة فى شكلها الجديد، والتي نالت رضا المشاهدين.

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