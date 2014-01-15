عمر خيرت يختار أمال ماهر وفيروز

في جلسة مع الموسيقار عمر خيرت جمعت بينه وبين وسائل الإعلام أمس في فندق ميديا روتانا بدبي، فالجمهور على موعد معه غداً في نادي الإمارات للجولف حيث أصبح حدثاً سنوياً، فهذا العام الثالث على التوالي الذي يقام فيه حفل له في دبي وينتظره الكثير من الجماهير، وهو من تنظيم شركة "sundance" ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق.

بدأ عمر خيرت حديثه بتقديم الشكر إلى الإمارات وماريو صاحب شركة "sundance" على انه أتاح له الفرصة في في إقامة حفل في دبي واللقاء بجمهوره الذي يحبه.

سألته "سيدتي" عن قلة إصدار الألبومات حيث أنه أخبرنا العام الماضي أنه في صدد العمل على البوم فأجاب: المشروع قائم بينما المشكلة في شركات الإنتاج فقد أصبح الموضوع صعب بسبب القرصنة والإنترنت فليس هناك عائد مادي للشركات، لكنني أعترف أنني أكون سعيداً جداً عندما يبحث الناس عن موسيقاي عبر الإنترنت ويسمعونها.

وعن اختياره اسم من المطربين الموجودين على الساحة ليغنوا من ألحانه فقال: أمال ماهر فهي مطربة لديها صوت جميل جداً، والفنانة فيروز يشرفني العمل معها الله يعطيها طول العمر.

المزيد من التفاصيل وحوار خاص مع الموسيقار عمر خيرت قريباً في "سيدتي"