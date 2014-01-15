فيلم هيفا وهبي يهرب من الرقابة

قال المخرج أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنّه استغرب موقف فريق عمل فيلم "حلاوة روح" الذي تقوم ببطولته هيفا وهبي وباسم سمرة، الذي تأخّر في تسليم النسخة إلنهائية إليه.

فقد كان من المفترض أن تعرض النسخة عليه قبل ثلاثة أيام طبقاً للموعد المحدّد بينهما، إلا أنّ أحداًَ لم يبلغه بتأخير الموعد ولم يتلقّ أي اعتذار.

وأوضح عواض أنه لم يتحدث مع أي منهم عن سبب التأخير، وقال إنه ليس لديه تعليقاً على هذا الموقف.

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