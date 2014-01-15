أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيلم هيفا وهبي يهرب من الرقابة

Google+ Print
فيلم هيفا وهبي يهرب من الرقابة فيلم هيفا وهبي يهرب من الرقابة

قال المخرج أحمد عواض رئيس الرقابة على المصنفات الفنية في تصريحات خاصة لـ"سيدتي نت"، أنّه استغرب موقف فريق عمل فيلم "حلاوة روح" الذي تقوم ببطولته هيفا وهبي وباسم سمرة، الذي تأخّر في تسليم النسخة إلنهائية إليه.
فقد كان من المفترض أن تعرض النسخة عليه قبل ثلاثة أيام طبقاً للموعد المحدّد بينهما، إلا أنّ أحداًَ لم يبلغه بتأخير الموعد ولم يتلقّ أي اعتذار.
وأوضح عواض أنه لم يتحدث مع أي منهم عن سبب التأخير، وقال إنه ليس لديه تعليقاً على هذا الموقف.

تابعوا أيضاً:
أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي