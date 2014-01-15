طارق العلي يحصل على شهادة الماجستير من جامعة الاسكندرية

حصل الفنان طارق العلي على شهادة الماجستير بعنوان "التأثيرات الاجتماعية في الكوميديا وطرق تطورها" أمام فريق من الأساتذة المتخصصين في جامعة الإسكندرية.

واختار العلي شخصية الفنان القدير الكبير سعد الفرج لتكون موضوع الرسالة، واستدل به على موضوع رسالته كنموذج لهذه التأثيرات، حيث قال العلي إن الفنان القدير سعد الفرج هو أول كاتب كويتي للدراما وللمسرح الكويتي، وهو من الفنانين الكبار في مجال الكوميديا، ويعتبر نموذجاً حياً للتأثر والتأثير الاجتماعي في مجال الكوميديا.

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