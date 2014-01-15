هيا عبدالسلام: لا تعنيني غيرة مرضى الوسط الفني

كعادتها، ترفض الإجابات الدبلوماسية. «فاتن حمامة الخليج» والفنانة الأكثر شعبية النجمة هيا عبدالسلام فتحت قلبها لـ «سيدتي» وتحدّثت بكل صراحة عن أعمالها التي قدّمتها مؤخراً وعن جديدها وردّت على جميع انتقاداتنا وأسئلتنا لها، مؤكّدة أنها لا تضيّع وقتها الثمين بالردّ على بعض الفنانين والفنانات وإليكم الحوار التالي:

* أنا وعبدالله بوشهري

*ما سبب تراجعكما أنت والفنان عبدالله بوشهري عن عدم الظهور مجدداً بأعمال معاً؟

كنّا على وشك تنفيذ هذا القرار باتفاقنا بنسبة 90% حتى لا يملّ الجمهور من تكرار تقديمنا لأعمال معاً، بيد أن ظروف المسلسلات التي عرضت وتأخّرنا في الموافقة عليها حال دون ذلك.

*ماذا عن حالة الشدّ والجذب بينكما في مسلسل «عطر الجنة»؟

كانت هناك حالة تضاد بيني وبين عبدالله بوشهري، فهو يمثّل الرجل المثالي الذي يمتلك مبادئ شرقية، في حين كنت أعلم أنني جميلة ومرغوبة. ولهذا كنت أتعامل معه بعنجهية وفوقية. ومن فاز بالنهاية هي هند التي ضحّت بحبّها لزوجها وقرّرت تركه يعيش مع زوجته الأولى بعد أن علمت أنها أنجبت له طفلة. كما قررت أن أتركه ليستمرّ مع فتاة وحيدة تعاني من الحروق بوجهها وهي قمة الإيثار والتضحية.

* غيرة وحقد هؤلاء

*أثناء حفل التكريم في مهرجان «المميّزون» واختيارك الفنانة الأكثر شعبية و«فاتن حمامة الخليج»، كان هناك بعض الفنانات والفنانين الذين لم يقوموا بالتصفيق لك، لماذا برأيك؟

تستطيع أن تسألهم!

*ولكنهم شكّكوا بالجائزة واتّهموا اللجنة المنظّمة بمجاملتك؟

جائزة الأكثر شعبية نلتها بتصويت الجمهور عبر رسائل الـ sms ولقب «فاتن حمامة الخليج» بكل صراحة أسعدني جداً ولاسيما أن هذه النجمة الكبيرة هي قدوتي. وأتمنى أن أصل لما وصلت إليه.

واللقب منحته لي اللجنة المنظمة والشيخ دعيج الخليفة الصباح، ويُشكر عليه. ودعني أسألك: هل أنا لا أستحقّ هذا اللقب؟ لهذا لا تعنيني غيرة وحقد البعض من مرضى الوسط الفني. وأسأل الله أن يشفيهم ممّا يعانون وأن يركّزوا على أعمالهم، فهذا أفضل من الحقد على الآخرين.

*هل سمعت بعضاً من كلام الحاقدين عليك؟

يصلني وأعرف من وراءه ولا أهتمّ به إطلاقاً. وهناك أصدقاء وإخوة من فنانين وفنانات أعزّاء على قلبي يقومون بالدفاع عني حينها. ولا أضيّع وقتي أساساً بالردّ أو التفكير فيهم، فهم يمتلكون أنصاف العقول.

*متى تقول هيا عبدالسلام لمن يتعدّى عليها stop؟

عندما يحدث أمر ما يؤثّر على عملي، حينها أعرف كيفيّة وقف وردع الآخرين عند حدودهم.

مع شجون وشيماء

*أثناء مهرجان «المميزون» شاهدناك تتبادلين التهنئة مع شجون الهاجري وشيماء علي رغم المنافسة بينكنّ؟

بالعكس، المنافسة شريفة بيننا ونجاحنا واحد. ومن الطبيعي أن أقوم بالسلام عليهنّ وتبادل التهنئة بالجوائز التي حصلتا عليها.

*هل توجد غيرة بينكنّ؟

لا إطلاقاً. فلكلّ منّا أسلوبها الفني المختلف وجمهورها.

*هل قمت بتهنئة أي فنانة على دورها في مسلسل خلال شهر رمضان؟

لم أشاهد جميع المسلسلات حتى أقوم بتهنئة الأخريات لأنني كنت منشغلة بـ «بروفات» مسرحية «أرض الأحلام».

*قام الفنان محمود بوشهري بمهاجمة مسلسل «توالي الليل» واتّهم القيّمين عليه بتقليد سلسلة «ساهر الليل»، ما رأيك؟

تبقى وجهة نظره. ولم أتابع المسلسل حتى أحكم عليه.

*تردّد أن أحد نجوم الأغنية الإماراتية عرض عليك بطولة «فيديو كليب» لإحدى أغانيه؟

لا أذكر أنه عرضت عليّ المشاركة ببطولة «فيديو كليب» لأي أغنية بشكل رسمي. وكل ما حصل ليس أكثر من مجرّد كلام لم يصل إلى مرحلة النقاش والدخول في التفاصيل. قد أوافق يوماً على الظهور في أغنية ما، إلا أنني أفضّل أن أكون ممثلة دراما وليست فتاة «فيديو كليب».

*وما تقييمك لتجربتيّ عبدالله بوشهري مع شذى حسون ومحمود بوشهري مع عبدالله بوشهري؟

لم أشاهد للأمانة أغنية شذى حسون. أما محمود بوشهري فقد كان متألّقاً كعادته. ولا يضرّ الفنان إذا استغلّ نجوميته في أغاني «الفيديو الكليب». ولا خوف على محمود أو عبدالله، فهما يحسنان الاختيار دوماً. وهو سرّ نجاحهما.

حقيقة الأجور

*يقال إنك وجيلك تجاوزَت أجوركم الجيل الأول من الفنانين؟

أعرف قيمتي جيداً، وعليه أحدّد الأجر الذي أتقاضاه لأعمالي. ولا تصدّق أن أجورنا تجاوزت نجوم الجيل الأول، فهم لا يزالوا يحافظون على مكانتهم.

*ماذا عن هواياتك بعيداً عن الفن؟

لا تزال القراءة محبّبة لي وآخر كتاب قرأته «شيطان والآنسة بريم» لباولو كاويلو ولفت نظري الغموض فيه. ولا زلت أحاول ممارسة الرياضة كلّما سنحت لي الفرصة، مع متابعة المسلسلات التركية وخاصة «العشق الممنوع». ولا تنسَ الجهد الكبير، ففي نهاية كل موسم أسعى لأخذ ساعات طويلة من النوم لتعويض الجهد الكبير المبذول.

زواج هيا

*ماذا عن زوج المستقبل؟

بلاشك الزواج سنّة الحياة، ولكني لن أتزوّج شخصاً لا يقدّر فني ورسالتي به ويريدني الابتعاد عن الفن. وعليه أن يتعايش مع هيا الفنانة ويقدّر ظروفي وارتباطاتي الفنية.

*هل من الممكن أن يشهد العام الجديد زواجك؟

كل شيء قسمة ونصيب، وهذا بيد رب العالمين.

*وهل تفضّلين الزواج من داخل الوسط الفني؟

من وجهة نظري، أرى الشخص المناسب لي من خارج الوسط الفني لأنه يختار هيا عبدالسلام الإنسانة وليس الفنانة.

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