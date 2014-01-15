هذه هي المبالغ التي دفعت للفنانين في برنامج "صولا"

بعد أن كان معظم الفنانين اللبنانيين والعرب بما فيهم نجوم الصف الأول، قد رفضوا استضافة النجمة أصالة لهم في برنامجها "صولا" العام الماضي، يتقاطر عدد كبير منهم اليوم إلى أبو ظبي لكي يحلوا ضيوفاً على هذا البرنامج.

وقد تبيّن أن السبب الذي يقف وراء عدول النجوم عن قرارهم السابق، هو أنّ إطلالاتهم هذه السنة مدفوعة، ويبدو أن معظم الفنانين يفكرون بالمال قبل أي اعتبار آخر، ما يؤكد أنّ كل ما كان يردده الفنانون عن سلبيات ظهورهم المكثف في الإعلام وعلى الشاشات هو ادعاء كاذب، بعدنا أن أصبحنا نشاهدهم يتنقلون من شاشة الى أخرى، دون اكتراث "لصورتهم المحروقة".

وفي هذا الإطار عملنا أن أجر محمد عبده كان الأعلى في برنامج "صولا" وبلغ 150 الف دولار، أما بالنسبة إلى أجور الفنانين الآخرين فهي تتفاوت بين نجم وآخر ولكنها لا تتعدى الـ 10 الف دولار لنجوم الصف الاول.

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