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جدو ورؤوف على رأس 26 لاعبا في قائمة الأهلي الإفريقية

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جدو ورؤوف على رأس 26 لاعبا في قائمة الأهلي الإفريقية جدو ورؤوف على رأس 26 لاعبا في قائمة الأهلي الإفريقية

أعلن النادي الأهلي عن قائمته الإفريقية للنسخة الجديدة من دوري الأبطال، والتي ضمت 26 لاعبا عقب استبعاد الثنائي محمود أبو السعود ودومينيك دا سيلفا.

وشهدت القائمة ضم المهاجم أحمد رؤوف أحدث صفقات المارد الأحمر، بجانب الثنائي صبري رحيل وأحمد خيري المنضم من الموسم الماضي.

كما دخل حارس المرمى الشاب مسعد عوض، بجانب الثنائي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم.

قائمة الأهلي الإفريقية

حراسة المرمى: إكرامي - مسعد عوض - أحمد عادل.

الدفاع: أحمد فتحي - مانجا - وائل جمعة - سعد سمير - شريف عبد الفضيل - محمد نجيب - أحمد شديد - صبري رحيل - سيد معوض.

الوسط: عاشور - شهاب - أحمد خيري - عبد الله السعيد - وليد سليمان - موسى يدان - تريزيجيه - رامي ربيعة - أحمد شكري.

الهجوم: متعب - أحمد رؤوف - عمر جمال - السيد حمدي - جدو.

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