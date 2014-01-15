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الطماطم المطبوخة تتفوق على الطازجة فى الحد من أمراض القلب

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الطماطم المطبوخة تتفوق على الطازجة فى الحد من أمراض القلب الطماطم المطبوخة تتفوق على الطازجة فى الحد من أمراض القلب

كشفت دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة فيرونا الإيطالية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن الطماطم، حيث أكدت أن الطماطم المطبوخة تتفوق فى تأثيراتها الصحية على مثيلتها الطازجة، وأنها أكثر قدرة على الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

وفسر الباحثون ذلك، وفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، بأن الطماطم المطبوخة تحتوى على تركيزات أكبر من مضادات الأكسدة، وخاصة مادة ليكوبين "lycopene " - وهو الصبغ الذى يعطى الطماطم لونها الأحمر المميز - مقارنة بالطماطم الطازجة.
> وكما أكد الباحثون، أن تناول 80 جراماً من صلصة الطماطم بشكل يومى قد يُعزز صحة الإنسان ويعادل الأضرار الناجمة عن تناول وجبات غذائية غنية بالدهون، ويحد من أضرارها على بطانة الأوعية الدموية ويقلل فرص الإصابة بتصلب الشرايين، وهو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

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