عماد جاد: "السيسي" يجب أن يكون رئيسًا لكل المصريين وفوق كل الأحزاب

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الاستفتاء على الدستور هو المشهد الأخير لنهاية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، واصفًا أجواء الاستفتاء بـ"الاحتفالية".

وأضاف "جاتد"، في لقائه مع جيهان منصور، على شاشة "التحرير"، أنه يأمل أن يكون الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيسًا فوق الأحزاب لا يسعى لتشكيل حزب أو ينتمي إلى آخر، وذلك إذا قرر الترشح للرئاسة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن مسألة ترشحه للرئاسة شبه محسومة.

وأوضح: "أخطر شيء في الفترة المقبلة هو أن تظل مصر دولة أفراد وليس مؤسسات، يجب على السيسي أن يكون رئيسًا لكل المصريين، وفوق كل الأحزاب، حتى يتفرغ لبناء مصر".