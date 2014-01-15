أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

عماد جاد: "السيسي" يجب أن يكون رئيسًا لكل المصريين وفوق كل الأحزاب

Google+ Print
عماد جاد: "السيسي" يجب أن يكون رئيسًا لكل المصريين وفوق كل الأحزاب عماد جاد: "السيسي" يجب أن يكون رئيسًا لكل المصريين وفوق كل الأحزاب

كتب : فاطمة النشابي منذ 1 دقيقة

قال الدكتور عماد جاد، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي، إن الاستفتاء على الدستور هو المشهد الأخير لنهاية التنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين، واصفًا أجواء الاستفتاء بـ"الاحتفالية".

وأضاف "جاتد"، في لقائه مع جيهان منصور، على شاشة "التحرير"، أنه يأمل أن يكون الفريق أول عبد الفتاح ، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، رئيسًا فوق الأحزاب لا يسعى لتشكيل حزب أو ينتمي إلى آخر، وذلك إذا قرر الترشح للرئاسة، مشيرًا إلى أنه يعتقد أن مسألة ترشحه للرئاسة شبه محسومة.

وأوضح: "أخطر شيء في الفترة المقبلة هو أن تظل دولة أفراد وليس مؤسسات، يجب على السيسي أن يكون رئيسًا لكل المصريين، وفوق كل الأحزاب، حتى يتفرغ لبناء مصر".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن

السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية