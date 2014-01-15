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“مراقبون بلا حدود”: غياب نسبي للشباب عن التصويت بالمناطق الحضرية

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“مراقبون بلا حدود”: غياب نسبي للشباب عن التصويت بالمناطق الحضرية “مراقبون بلا حدود”: غياب نسبي للشباب عن التصويت بالمناطق الحضرية

رفعت مراقبون بلا حدود التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، في تقريرها الخامس، اليوم الأربعاء، عددًا من الملاحظات العامة حتى الساعة الثالثة عصر اليوم الثاني للاستفتاء على الدستور.

وتضمن التقرير وجود إقبال شبه متوسط من الناخبين على الحضور إلى لجان الاقتراع في غالبية اللجان الانتخابية، وغياب نسبى واضح للشباب عن التصويت في المناطق الحضرية وإقبال نسبي ضعيف في القرى والصعيد واستمرار كثافة الحضور من كبار السن وذوي الاحتياجات ووجود إقبال مرتفع من الفتيات والسيدات لليوم الثاني على التوالي على صناديق الاقتراع لتسجل المرأة المصرية أعلى نسبة للمشاركة السياسية في تاريخ الانتخابات والاستفتاءات المصرية وارتفاع قدرة قوات الجيش والشرطة في تأمين اللجان الانتخابات.

كما رصدت “شبكة مراقبون” انخفاض أعداد توافد المواطنين، في اليوم الثاني، بمحافظات الجيزة والإسكندرية والمنوفية وكفر الشيخ ومرسي مطروح.

وسجلت كذلك إقبالا مرتفعًا في بعض لجان محافظات القاهرة والغربية والشرقية وجنوب سيناء والبحر الأحمر، بينما رصدت مؤشرات أولية حتى الساعة الثالثة ظهر اليوم الثانى للتصويت عن أن نسبة المشاركة ينتظر أن تجاوز في المناطق الريفية 55٪، وفى محافظات الصعيد 50%، و في المناطق الشعبية 60٪، وفي المناطق الحضرية 45٪، وأن مؤشرات التصويت العامة في اليوم الأول تتجاوز 40%.

ورصدت الشبكة اعتراض عدد من أعضاء جماعة الإخوان حركة قطارات المترو على القضبان بمحطة مترو عين حلوان، ما تسبب في توقفه في الساعة 12.15 وقيام أعضاء بجماعة الإخوان الإرهابية بتنظيم وقفات احتجاجية بميدان حلمية الزيتون بالقاهرة، وأمام لجان مدرسة الوحدة بكرداسة لتوجيه المواطنين للتصويت بـ”لا” على الدستور، وتخويف الناخبين من الذهاب للتصويت، وترديد هتافات ضد الجيش والشرطة، وقيام أعضاء جماعة الإخوان بالتظاهر في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة وللدعوة للتصويت بلا على الدستور وتم إلقاء القبض على تسعة أشخاص منهم.

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