بالصور .. مواطن بالأقصر يرفع “البيادة” تكريما للجيش ويدعو ” السيسي ” للترشح للرئاسة

قام أحد الناخبين بلجنة مدرسة القرنة الابتدائية غرب الأقصر بمطالبة الفريق عبد الفتاح السيسي بالترشح لانتخابات الرئاسة قائلًا : أنا لما بقول نعم للدستور يعني بقول نعم لمصر ونعم لاستقرار بلدنا “، ” أنا بقول للسيسي انت لازم تنزل انتخابات الرئاسة عشان خاطر الشعب اللي بيحبك وعشان خاطر مصر “.

وأضاف : “أنا بحب الجيش وبحب السيسي وعاوز بلدنا أحسن بلد في الدنيا “، مؤكدًا علي تفاؤله بمستقبل مصر بعد إقرار الشعب للدستور .

وقام بتعليق ” بيادة” في رقبته ومجسم خشبي للهلال والصليب في يده وفي اليد الأخري ورقة يؤكد فيها حبه لبلاده ودعمه للدستور، كما حرص عدد من الناخبين بلجنة مدرسة القرنة الابتدائية غرب الأقصر علي التقاط الصور التذكارية بجواره .