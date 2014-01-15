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الأهلي يختار 26 لاعبًا للقائمة الأفريقية من بينهم جدو و رحيل و خيري و موسى يدان

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الأهلي يختار 26 لاعبًا للقائمة الأفريقية من بينهم جدو و رحيل و خيري و موسى يدان الأهلي يختار 26 لاعبًا للقائمة الأفريقية من بينهم جدو و رحيل و خيري و موسى يدان


> اختار الكابتن محمد يوسف المدير الفني  للنادي الأهلي، 26 لاعباً فى قائمة الفريق الأفريقية.

وكان أبرز المنضمين للفريق في القائمة، ناجي جدو وصبري رحيل وموسى إيدان وأحمد خيرى.

و ضمت القائمة، بحسب ما أشار الموقع الرسمي للاهلي، فى حراسة المرمى : شريف إكرامي وأحمد عادل ومسعد عوض.

وفي خط الدفاع: وائل جمعة ومحمد نجيب وسعد الدين سمير وأحمد شديد وسيد معوض وأحمد فتحي وشريف عبد الفضيل وصبري رحيل.

وفى خط الوسط : شهاب الدين أحمد وحسام عاشور ورامي ربيعة ومحمود حسن تريزيجيه وموسى إيدان وأحمد شكري واحمد نبيل مانجا وعبدالله السعيد ووليد سليمان أحمد خيري.

وفى خط الهجوم: عماد متعب والسيد حمدي وعمرو جمال وأحمد روؤف ومحمد ناجي جدو.

و يتبقى للاهلي 4 أماكن فى القائمة الأفريقية يمكن للأهلي إضافة أي لاعب فى الفترة القدمة مع دفع 1000 دولار غرامة والجدير بالذكر أن آخر فترة لقيد أي لاعب 31 من الشهر الجاري.

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