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اتصالات دولية مخفضة لـ14 وجهة من اتصالات

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اتصالات دولية مخفضة لـ14 وجهة من اتصالات اتصالات دولية مخفضة لـ14 وجهة من اتصالات

أطلقت مؤسسة الإمارات للاتصالات "اتصالات" اليوم حملة ترويجية تمتد على أربعة أسابيع تقدم خلالها عرضا خاصا كل أسبوع.

وخلال الأسبوع الأول من هذه الحملة الترويجية تقدم "اتصالات" عرضا يتيح لمشتركي الهاتف المتحرك إجراء مكالمات دولية لمدة ساعة مقابل 10 دراهم فقط وذلك إلى 14 وجهة ضمن شركات اتصالات الدولية والتي تشمل "موبايلي" في المملكة العربية وشركات "اتصالات" في وأفغانستان وسريلانكا ونيجيريا.

ويمكن لمشتركي نظام الدفع المسبق والفاتورة الاستفادة من هذا العرض الخاص بين 16 و22 يناير الحالي مقابل 10 دراهم فقط يدفعها المشترك مرة واحدة فقط وتقدم له 60 دقيقة من المكالمات الدولية صالحة لمدة أسبوع اعتبارا من تاريخ بدء الاشتراك.

وقال خالد الخولي الرئيس التنفيذي للتسويق في "اتصالات" إن العرض الجديد يأتي ضمن نهج "اتصالات" المستمر والهادف لتقديم أعلى قيمة مضافة للعملاء حيث تستطيع الشركة من خلال تواجدها كمشغل عالمي أن توفر عروضا مميزة تسمح لمشتركيها بالتحدث دوليا لفترات أطول وبأفضل جودة على شبكاتها مقابل كلفة تنافسية.

وأضاف أنه يمكن لعملاء "اتصالات" الحصول على مزيد من المعلومات بزيارة الموقع " دبليو دبليو دبليو . اتصالات . أيه إيه " .

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