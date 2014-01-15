مجلس الوزراء: نسبة المشاركة في الدستور الحالي فاقت 2012

أصدر مجلس الوزراء بيانًا قال فيه إن نسبة المشاركة في دستور 2014 فاقت نسبة المشاركة في دستور 2012، وذلك بسبب زيادة عدد اللجان الفرعية و المراكز الانتخابية للتسهيل على الناخبين.

> و أرفق مع البيان مقارنة احصائية صادرة من غرفة العمليات والمتابعة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار؛ لمقارنة مفردات عملية استفتائى 2012و2014 على الدستور والذى يبين عدد كل من المراكز الإنتخابية، واللجان الفرعية، بالإضافة على متوسط لعدد الناخبين المقيدين داخل كل لجنة فرعية.

> و أوضحت المقارنة حرص كافة أجهزة الدولة على تقديم أقصى درجات التسهيل على الناخبين حيث تم زيادة نسبة عدد اللجان الفرعية، إلى أكث من 30 ألف لجنة، بنحو 140% ، مما أدى إلى تقليل كثافة أعداد الناخبين بكل لجنة فرعية إلى أكثر من النصف.

> كما أوضح البيان زيادة عدد الناخبين قرابة المليون و نصف مليون ناخب عن عدد الناخبين في 2012.