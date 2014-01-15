إقبال أهالي شبرا على توكيل السيسى للرئاسة عقب التصويت

انتشر عدد من أعضاء حملة السيسي رئيسي أمام مقرات اللجان الانتخابية بشبرا لجمع توكيلات للفريق عبد الفتاح السيسي لمطالبته بالترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.

واقبل العشرات من أهالي شبرا علي ملء استمارات التفويض و تزاحموا للحصول علي استمارة تفويض أمام لجان مدرستي التوفيقية و شبرا الإعدادية.

لمزيد من التقارير..

عجوز بناهيا: هقول نعم للدستور عشان الفريق السيسى بالعند فى الإخوان

الجيش يسمح للسيدات بالانتظار داخل لجنة بـ6 أكتوبر بعد تأخر القاضى

وكيل الأزهر يدلى بصوته ويؤكد الدستور لا يخالف الشريعة الإسلامية