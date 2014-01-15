أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
سر استبعاد «عمرو وردة» من تشكيلة باوك -
«كلوب»: فزنا بالديربي بسبب الذكاء والشغف.. وأوجه الشكر لمنتخب البرازيل -
بزيادة قدراتها.. «رينو» تضع سيارتها الكهربية «زوي» في مصاف الكبار -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

إقبال أهالي شبرا على توكيل السيسى للرئاسة عقب التصويت

Google+ Print
إقبال أهالي شبرا على توكيل السيسى للرئاسة عقب التصويت إقبال أهالي شبرا على توكيل السيسى للرئاسة عقب التصويت

انتشر عدد من أعضاء حملة رئيسي أمام مقرات اللجان الانتخابية بشبرا لجمع توكيلات للفريق عبد الفتاح السيسي لمطالبته بالترشح لانتخابات الرئاسة القادمة.

واقبل العشرات من أهالي شبرا علي ملء استمارات التفويض و تزاحموا للحصول علي استمارة تفويض أمام لجان مدرستي التوفيقية و شبرا الإعدادية.

لمزيد من التقارير..

عجوز بناهيا: هقول نعم للدستور عشان الفريق السيسى بالعند فى الإخوان

الجيش يسمح للسيدات بالانتظار داخل لجنة بـ6 أكتوبر بعد تأخر القاضى

وكيل الأزهر يدلى بصوته ويؤكد الدستور لا يخالف الشريعة الإسلامية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن

السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك

الأخبار - عاجل .. مراسل dmc: الرئيس السيسي يلتقي الآن رئيس مجلس إدارة شركة جنرال إلكتريك

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا

المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا