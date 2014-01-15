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جاندوجان لم يحسم مصيره مع دورتموند

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جاندوجان لم يحسم مصيره مع دورتموند جاندوجان لم يحسم مصيره مع دورتموند

أ ش أ - أكد الكاي جاندوجان نجم خط وسط نادي بروسيا دورتموند الألماني أنه لم يتخذ قرارا نهائيا بشأن مستقبله فى ظل حرص كل من ناديى ريال مدريد الاسبانى ومانشستر يونايتد الانجليزى لمراقبة وضعه عن كثب.

ويمتد عقد صاحب الـ23 عاما مع دورتموند حتى عام 2015 غير أن النادي حريص على تمديد عقد الدولي الالماني لكى يظل في صفوف الفريق.

وحتى الآن لم يرد اللاعب الذي مازال غائبا عن الملاعب بسبب الاصابة على عروض النادي ولكنه أوضح أنه سوف يسحم أمره في أقرب وقت ممكن فيما يتعلق بمستقبله.

وصرح جاندوجان لصحيفة بيلد " لم اتخذ قراري النهائي حتى الآن، دورتموند هو الفريق الاول الذي أتحدث معه".

واضاف "سوف اتخذ قرارى قريبا بعد تفكير عميق، ولكننى ابقى على كل الخيارات مفتوحة، بروسيا دورتموند لم يحدد مهلة للرد وأنا أحاول فقط أن أشفى واستعيد مستواي العالى وهذا هو اهم شئ بالنسبة لى ولدورتموند".

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